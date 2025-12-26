Ein 38-jähriger Mann attackierte die Mitarbeitenden in einer Reifenfabrik. 15 Angestellte wurden durch Stiche und eine unbekannte Flüssigkeit verletzt. Der Täter wurde überwältigt.

Gabriel Knupfer Redaktor News

Bluttat in Japan: Am Freitagabend (Ortszeit) attackierte ein Mann in einer Reifenfabrik in Mishima in der Präfektur Shizuoka Menschen mit einem Messer. Acht Personen erlitten Stichwunden, sieben weitere wurden möglicherweise durch eine Flüssigkeit verletzt, die der Angreifer versprühte, wie die Zeitung «Mainichi» berichtet.

Der mutmassliche Täter, Masaki O.* (38) wurde verhaftet. Gegen ihn wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Er trug laut Medienberichten bei der Tat eine Gasmaske und versprühte eine bleichmittelähnliche Flüssigkeit.

O. wurde von Angestellten der betroffenen Firma überwältigt und der Polizei übergeben. Alle Verletzten befanden sich bei Bewusstsein.

Schwere Gewalttaten sind selten in Japan. Waffen sind im ostasiatischen Land streng reguliert. In den letzten Jahren gab es aber mehrere amokartige Messerangriffe, welche jeweils für Verunsicherung in der Bevölkerung sorgten.

* Name bekannt