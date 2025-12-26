DE
Mit Messer und Bleichmittel
Mann (38) verletzt 15 bei Fabrikangriff in Japan

Ein 38-jähriger Mann attackierte die Mitarbeitenden in einer Reifenfabrik. 15 Angestellte wurden durch Stiche und eine unbekannte Flüssigkeit verletzt. Der Täter wurde überwältigt.
Publiziert: 26.12.2025 um 23:24 Uhr
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
1/2
Die Polizei hat den Tatort weiträumig abgesperrt. Draussen berichten Journalisten in der Kälte über den Angriff.
Foto: AFP

Darum gehts

  • Angriff mit Messer und Bleichmittel in der Präfektur Shizuoka
  • Täter von Angestellten der attackierten Reifenfabrik überwältigt
  • Täter soll wegen versuchten Mordes angeklagt werden
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1108.JPG
Gabriel KnupferRedaktor News

Bluttat in Japan: Am Freitagabend (Ortszeit) attackierte ein Mann in einer Reifenfabrik in Mishima in der Präfektur Shizuoka Menschen mit einem Messer. Acht Personen erlitten Stichwunden, sieben weitere wurden möglicherweise durch eine Flüssigkeit verletzt, die der Angreifer versprühte, wie die Zeitung «Mainichi» berichtet.

Der mutmassliche Täter, Masaki O.* (38) wurde verhaftet. Gegen ihn wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Er trug laut Medienberichten bei der Tat eine Gasmaske und versprühte eine bleichmittelähnliche Flüssigkeit.

O. wurde von Angestellten der betroffenen Firma überwältigt und der Polizei übergeben. Alle Verletzten befanden sich bei Bewusstsein.

Mehrere Messerangriffe

Schwere Gewalttaten sind selten in Japan. Waffen sind im ostasiatischen Land streng reguliert. In den letzten Jahren gab es aber mehrere amokartige Messerangriffe, welche jeweils für Verunsicherung in der Bevölkerung sorgten.

* Name bekannt 

