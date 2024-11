Laura La Rue hat ihre Modelkarriere an den Nagel gehängt, um mit ihrem Baby die Einfachheit des Lebens zu geniessen.

Mit ihrer Tochter (1) lebt sie in einem umgebauten Schulbus

1/7 Laura La Rue arbeitete früher als Model in Los Angeles. Foto: Instagram/rideordyeojai

Sie baut ihre eigenen Produkte an und lebt im Freien

Sandra Meier Journalistin News

Mit 16 Jahren verliess Laura La Rue (32) die Schule, um Model zu werden. In Los Angeles startete die amerikanische Schönheit durch. Sie poste etwa vor der Linse von Starfotograf David LaChappelle (61) und feierte neben Promis wie Leonardo DiCaprio (49). Doch glücklich wurde La Rue inmitten von Scheinwerferlicht und Glitzer nicht.

Wegen des Stresses litt sie unter gesundheitlichen Problemen. Als Model musste sie sich zudem jahrelang einer strengen Diät unterjochen. La Rue hatte genug. «Ich hatte das Stadtleben satt und dachte: Das gefällt mir überhaupt nicht», sagt die heute 32-Jährige gegenüber der «LA Times». Schwanger beschloss sie, sich in einem alten Bus auf dem Land ein provisorisches Wohnmobil einzurichten. Komposttoilette, Dusche, Herd und Ofen waren bereits vorhanden. «Es gab auch eine perfekte (Schlaf-)Ecke für ein Baby.»

Sie versorgen sich in der Natur selbst

Bereut hat sie ihren Entscheid bisher nicht. Das Ex-Model verbringt die Zeit mit ihrer heute 16 Monate alten Tochter Lasca, ihrem Hund June Carter und ihrer Katze Johnny hauptsächlich im Freien. «Ich baue alle unsere Produkte selbst an. Die meisten Leute heiraten, kaufen ein Haus und bekommen ein Kind. Glücklicherweise brauche ich für meinen Lebensstil nicht viel Geld.»

Um ihr Portemonnaie aufzupolieren, färbt La Rue Kleider ein und verkauft diese. Auf Youtube teilt sie Tipps und Tricks mit ihren über 26'000 Abonnentinnen und Abonnenten. «Mein Ziel ist es, Menschen zu inspirieren, Veränderungen vorzunehmen, um ihr Leben zu verbessern und keine Angst davor zu haben, Risiken einzugehen.»

Die Hitze kann zum Problem werden

Neben Freiheit bringt so ein Leben in einem Schulbus aber auch Herausforderungen mit sich. Etwa im Sommer, wenn sich im Innern des Wagens brütende Hitze ausbreitet. Dass La Rue das einfache Leben mit ihrer Tochter bisher problemlos meistert, verdankt sie unter anderem auch der Unterstützung ihrer Familie. So baute ihr Vater auf dem Grundstück etwa ein klimatisiertes Zelt, das Schutz vor der Sommerhitze bietet.

«Ich habe mir schreckliche Sorgen um sie gemacht, als sie in LA lebte», sagte ihre Mutter der «LA Times». Heute beneide sie ihre Tochter um die Art, wie sie ihr Kind erziehe. Auch La Rue glaubt, dass ihre kleine Lasca in der Natur wichtige Lektionen fürs Leben lernen wird: «Sie wird verstehen, dass es in Ordnung ist, einen anderen Weg einzuschlagen und dass sie die Kraft hat, Herausforderungen zu meistern.»