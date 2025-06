Mit Freunden unterwegs Velofahrer stürzt bei Pinkelpause in den Gardasee und stirbt

Tödlicher Unfall am Gardasee: Ein polnischer Tourist stürzte in Gargnano von der Strasse und fiel 100 Meter in die Tiefe. Die genauen Umstände des Sturzes sind noch unklar, Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen.

Publiziert: vor 5 Minuten | Aktualisiert: vor 1 Minute