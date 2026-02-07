Seit Donnerstagmorgen fehlt von dem 21-jährigen Adrien G. aus Sitten jede Spur. Die Polizei bittet auf Wunsch der Familie um Verbreitung der Vermisstenanzeige.

Angela Rosser Journalistin News

Am Donnerstagmorgen gegen 1 Uhr hatte Adrien G. (21) letztmalig Kontakt mit einem Familienmitglied. Seither fehlt von ihm jede Spur, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Zu diesem Zeitpunkt gab er an, sich in den Weinbergen in der Nähe des Migros-Supermarkts Le Ritz zu befinden und sich nun auf den Heimweg in die Stadt Sitten im Kanton Wallis zu begeben. Dort angekommen ist er nicht. Den Abend habe er mit Freunden verbracht, heisst es weiter.

Adrien G. ist 185 Zentimeter gross, von schlanker Statur, hat kurzes, glattes dunkelbraunes Haar, braune Augen und ist tätowiert. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine schwarze, weiss-graue

Daunenjacke, einen dunkelgrauen Trainingsanzug, ein grünes T-Shirt sowie schwarz-weisse Turnschuhe.

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei unter 027 326 56 56 in Verbindung zu setzen.