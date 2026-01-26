Mit dem Smartphone gegen Trump: Zwei Dänen haben die App «UdenUSA» entwickelt. Sie scannt Produkte, zeigt, ob sie aus den USA stammen – und liefert gleich europäische Alternativen. Ein kleiner Protest für alle, die ihrem Ärger Luft machen wollen.

Mit dem Smartphone gegen Trump: Zwei junge Dänen haben die App «UdenUSA» («Ohne USA») entwickelt. Damit kann man in Dänemark beim Einkaufen scannen, ob ein Produkt aus Amerika kommt – und bekommen gleich Alternativen aus Europa angezeigt.

Auslöser war die Drohung von US-Präsident Donald Trump (79), Grönland zu übernehmen. Aus Protest entstand die Facebook-Gruppe «Boykottiert Waren aus den USA», mittlerweile über 100'000 Mitglieder stark. Die App liegt im dänischen App-Store auf Platz 1 – noch vor Chat-GPT und Google Chrome.

Zwei Scans pro Tag sind gratis, wer unbegrenzt prüfen will, zahlt rund vier Franken im Monat. Sagt der 21-jährige App-Entwickler Jonas Pipper, der die Protest-App gemeinsam mit seinem Freund Malthe Hensberg (22) baute: «Wir schaffen Klarheit über die Herkunft der Produkte – die Entscheidung liegt bei den Konsumenten.»

«Das ist amerikanisch»

Die App zeigt sofort, ob Chips aus den USA stammen – mit rotem Verbotssymbol, Herstellername «Kellogg Company» und dem Hinweis «dette er amerikansk», «Das ist amerikanisch». Dazu gibts gleich Alternativen aus Europa oder dem eigenen Land.

Es ist unklar, ob die USA die Boykott-App wirtschaftlich spürt. Aber für viele Dänen ist die App ein Ventil für Ärger und Unmut: ein kleiner Protest, den jeder selbst im Supermarkt ausführen kann.