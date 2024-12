Kaum ist der deutsche Kanzler Olaf Scholz abgewatscht, steigen die Parteien in den Wahlkampf. Gekämpft wird mit harten Bandagen. Wir zeigen, welche heissen Eisen zum Sieg führen werden und wie sich die Parteien Richtung AfD bewegen müssen.

Mit dem Out von Kanzler Olaf Scholz beginnt schon der neue Wahlkampf

Hat die Vertrauensfrage verloren: Kanzler Olaf Scholz. Foto: AFP

Guido Felder Ausland-Redaktor

Das wars für Olaf Scholz (66) und die Ampelregierung. Der Bundestag hat am Montagnachmittag dem deutschen Kanzler in einer Abstimmung das Vertrauen entzogen. Damit wird der Weg frei für Neuwahlen, die am 23. Februar 2025 stattfinden sollen. Bis dahin bleibt die aktuelle Regierung geschäftsführend im Amt, das heisst, dass sie keine neuen Gesetze verabschieden kann.

Mit dem Entscheid über die Vertrauensfrage ist auch bereits der Wahlkampf eingeläutet. Wie heiss er verlaufen wird, zeigte sich in den wutgeladenen Reden. Scholz, der wieder als Kanzler kandidiert, bezichtigte die FDP der «wochenlangen Sabotage». CDU-Chef Friedrich Merz (69) wiederum rechnete mit dem Kanzler ab: «Sie blamieren Deutschland.» Und AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel (45) warnte: «Wer Merz wählt, wählt den Krieg.»

Es sind vor allem fünf Themen, die im Hinblick auf die Neuwahlen im Zentrum stehen – sie könnten die Zukunft von Deutschland entscheiden.