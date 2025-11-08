Bei Dreharbeiten zu einem Rap-Video in Rillieux-la-Pape bei Lyon ist am Samstag ein Wohnblock in Brand geraten. Ein Böller löste das Feuer aus. Damit nicht genug: Die Feuerwehr wurde bei ihrem Einsatz mit Feuerwerkskörpern beworfen.

Die Fassade des Hauses wurde schwer beschädigt. Foto: X @ContextOfficiel

Darum gehts Brand bei Rap-Video-Dreh in Frankreich. Wohnblock schwer beschädigt

Maskierte zündeten Feuerwerk, Böller löste Brand auf Balkon aus

Mindestens fünf Wohnungen ausgebrannt, Dutzende Bewohner umgesiedelt

Bei Dreharbeiten zu einem Rap-Video ist in Frankreich ein mehrstöckiger Wohnblock in Brand geraten und schwer beschädigt worden. Mindestens fünf Wohnungen in dem fünfstöckigen Gebäude in Rillieux-la-Pape nordöstlich von Lyon brannten nach Behördenangaben bei dem Vorfall am Samstag aus, die Fassade des Hauses fehlte über mehrere Etagen. Ausgelöst wurde der Brand durch einen am Rande der Dreharbeiten geworfenen Böller, der auf einem Balkon landete. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Wie die Rettungsdienste gegenüber «Le Progrès» mitteilten, waren rund 70 Feuerwehrleute im Einsatz. Den Behörden zufolge hatten mehrere Maskierte in dem Wohnviertel ein Rap-Video gedreht und dabei Feuerwerk gezündet. Als ein Streifenwagen vor Ort auftauchte, sei dieser mit Feuerwerkskörpern beworfen worden. Ein Böller landete dabei auf einem Balkon des Wohnblocks und löste den Brand aus. Die herbeieilende Feuerwehr wurde ebenfalls mit Feuerwerk beworfen.

Mehrere Dutzend Bewohner des Gebäudes müssten in anderen Unterkünften untergebracht werden, weil ihre Wohnungen durch den Brand unbewohnbar seien, erklärte die Verwaltung.