In einer der ältesten Städte Marokkos sind am Dienstagabend zwei Wohnhäuser eingestürzt. Mindestens 22 Menschen kamen ums Leben. Mehrere wurden schwer verletzt.

Angela Rosser Journalistin News

Die Behörden der Präfektur Fez, einer der ältesten Städte Marokkos, teilen mit, dass die Zahl der Todesopfer durch den Einsturz zweier Wohnhäuser im Viertel Al-Mustaqbal im Stadtteil Al-Massira am Dienstagabend auf 22 gestiegen ist. 16 Personen erlitten Verletzungen unterschiedlicher Schweregrade; die Such- und Rettungsarbeiten am Unglücksort sind abgeschlossen.

Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Gebäude 2006 als Selbstbauprojekte für Bewohner des Weilers «Ain Smen» im Rahmen des Programms «Fez ohne Slums» errichtet wurden.

Neben gerichtlichen Ermittlungen unter Aufsicht der Staatsanwaltschaft wurden administrative Untersuchungen und technische Gutachten durch ein spezialisiertes Büro eingeleitet. Diese sollen alle relevanten Daten zum Vorfall sammeln, die technischen Ursachen des Einsturzes klären und etwaige Verstösse gegen Bauvorschriften sowie Kontrollmechanismen in Stadtplanung und Bauwesen aufdecken, um Verantwortlichkeiten präzise festzustellen.