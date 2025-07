Mindestens 31 Verletzte Auto rast in Los Angeles in Menschenmenge

Mindestens 31 Menschen wurden am Samstag in Los Angeles verletzt, als ein Auto in eine Menschenmenge raste. Fünf Menschen befinden sich in kritischem Zustand.

Publiziert: 19.07.2025 um 12:50 Uhr | Aktualisiert: vor 22 Minuten