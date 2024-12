Den eigenen Angaben zufolge transportierte der Mann in seinem Auto zwei Leichen. Stattdessen fand die Polizei bei einer Kontrolle in der Nähe von Rotterdam Kokain im Wert von 13 Millionen Euro.

Millionen-Coup in Holland

1/5 Verdächtig: Der Fahrer dieses Lieferwagens konnte die Papiere für den angeblichen Totentransport nicht vorweisen. Foto: X/@Pol_Exp_Ope

Auf einen Blick Franzose transportiert angeblich Särge mit Leichen

Polizei schöpft Verdacht und findet 250 Kilo Kokain

Georg Nopper Redaktor News

Beamten in der Nähe der niederländischen Stadt Rotterdam ist am Freitagabend ein Lieferwagen mit auffälliger Fahrweise aufgefallen. Als sie das Fahrzeug anhielten und den 30-jährigen Lenker zur Rede stellten, gab der Franzose an, er transportiere zwei Leichen.

Dumm nur: Die entsprechenden Papiere konnte der Mann nicht vorweisen.

Durch Bestatter geöffnet

Im Laderaum des Transporters mit französischem Kennzeichen stiessen die Polizisten tatsächlich auf mehrere Särge. Doch die Beamten trauten den Angaben des Mannes nicht und brachten die Särge zu einem Bestatter, um sie zu öffnen.

Laut dem «Algemeen Dagblad» stellte sich heraus, dass sich darin keine sterblichen Überreste befanden, sondern mehrere Sporttaschen. Der Inhalt: 250 Kilo Kokain mit einem Verkaufswert von 13 Millionen Euro.

Ziel angeblich unbekannt

Wie die Polizei auf X mitteilt, wurde der Fahrer festgenommen. Nach Angaben eines Sprechers war der Mann aus Frankreich in die Niederlande eingereist. Sein endgültiges Ziel kannte er angeblich nicht. Offenbar sollte er erst später darüber informiert werden.

Für den Franzosen wurde Untersuchungshaft angeordnet. Die Drogen wurden nach Angaben der Polizei vernichtet.