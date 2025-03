1/2 Vor der chinesischen Küste wurde eine rätselhafte Schiffsstruktur gesichtet. Foto: Bluesky/@covertshores.bsky.social‬

Militärexperten vermuten, Fahrzeuge sei für amphibische Angriffe auf Landmassen konzipiert

China baut derzeit mindestens fünf solcher Spezialschiffe für mögliche Invasion Taiwans

Die chinesische Marine baut derzeit eine Flotte spezieller Landungsschiffe, die für eine mögliche Invasion Taiwans geeignet erscheinen. Wie Naval News berichtet, wurden in einer Werft in Guangzhou mindestens fünf ungewöhnliche Schiffe beobachtet, die mit langen Strassenbrücken an der Bugseite ausgestattet sind.

Diese neuartigen Schiffe erinnern an die «Mulberry Harbours», die im Zweiten Weltkrieg für die alliierte Landung in der Normandie gebaut wurden. Sie könnten es China ermöglichen, grosse Mengen schweren Geräts in kurzer Zeit an Land zu bringen – auch an Stränden, die bisher als ungeeignet für amphibische Landungen galten.

Potenziell hohe Flexibilität bei der Wahl möglicher Landungsorte auf Taiwan

Verteidigungsexperten sehen den Bau dieser Spezialschiffe als möglichen Hinweis auf Chinas Bereitschaft für eine Invasion Taiwans. Dr. Emma Salisbury vom Council on Geostrategy erklärte gegenüber Naval News: «Jede Invasion Taiwans vom Festland aus würde eine grosse Anzahl von Schiffen erfordern, um Personal und Ausrüstung schnell über die Meerenge zu transportieren, insbesondere Landfahrzeuge wie gepanzerte Fahrzeuge.»

Die neuen Landungsschiffe könnten in Verbindung mit Chinas grosser Flotte ziviler Fähren eingesetzt werden, die regelmässig für den Transport von Militärfahrzeugen genutzt werden. Dies würde China eine hohe Flexibilität bei der Wahl möglicher Landungsorte auf Taiwan geben. Für Taiwan bedeutet diese Entwicklung derweil eine neue Herausforderung.

Bisher ging man davon aus, dass nur wenige Strände für amphibische Landungen geeignet sind. Mit den neuen Schiffen könnte China nun auch an felsigen oder weichen Stränden landen und Panzer direkt auf festen Boden oder Küstenstrassen bringen. Der Bau dieser speziellen Landungsschiffe wird von Analysten als einer der Indikatoren gesehen, die auf Vorbereitungen für eine mögliche Invasion hindeuten könnten. Zwar wäre auch eine zivile Nutzung denkbar, doch Experten halten dies angesichts der Anzahl und Grösse der Schiffe für unwahrscheinlich.