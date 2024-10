Seit dem erneuten Raketenangriff des Irans auf Israel ist klar: Israels Premier Netanyahu will die Attacke nicht unbeantwortet lassen. Wie die Debatte um die bald erwartete Vergeltung läuft – und welche Ziele im Iran im Fokus stehen.

Was zum geplanten Gegenschlag Israels bereits bekannt ist

Premierminister Benjamin Netanyahu erklärte nach Irans zweitem Angriff, Israel werde seine Feinde überall im Nahen Osten attackieren. «Diejenigen, die uns angreifen, greifen wir an.» Foto: imago/Pacific Press Agency

Daniel Jung Redaktor News

Am 1. Oktober feuerte der Iran in zwei Wellen rund 200 ballistische Raketen auf Israel ab. Das war bereits der zweite Angriff im laufenden Jahr. Die Raketen forderten die israelische Luftabwehr stark heraus, haben aber offenbar keine grösseren Schäden verursacht. Premierminister Benjamin Netanyahu (74) erklärte, dass der Iran einen «grossen Fehler» begangen habe, und Konsequenzen werde tragen müssen. Dass Israel zurückschlagen wird, scheint klar. Blick zeigt auf, was bisher zum Umfang und zu den möglichen Zielen bekannt ist.