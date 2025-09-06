Mehrere Unterseekabel im Roten Meer durchtrennt

Microsoft meldet, dass es zu Störungen kommen kann. Der Grund: Mehrere Unterseekabel im Roten Meer wurden durchtrennt.
Darum gehts
- Unterseekabel im Roten Meer durchtrennt. Ingenieurteams arbeiten an Lösungen
- Reparatur von Untersee-Glasfaserkabelbrüchen kann längere Zeit in Anspruch nehmen
- Tägliche Updates werden bereitgestellt, bei Änderungen auch früher
Johannes HilligRedaktor News
Das Internet ist derzeit im Nahen Osten gestört. Das meldet Microsoft. «Im Roten Meer wurden mehrere internationale Unterseekabel durchtrennt», schreibt das Unternehmen. Ingenieure seien schon daran, die Probleme zu beheben und mögliche Umleitungen zu installieren.
Wie es zu den beschädigten Kabeln kommen konnte, ist unklar. «Die Reparatur von Untersee-Glasfaserkabelbrüchen kann einige Zeit in Anspruch nehmen.»