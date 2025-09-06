DE
FR
Abonnieren

Microsoft alarmiert
Mehrere Unterseekabel im Roten Meer durchtrennt

Mehrere internationale Unterseekabel im Roten Meer wurden durchtrennt. Ingenieurteams arbeiten an Umleitungen und alternativen Kapazitätsoptionen.
Publiziert: vor 35 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Microsoft meldet, dass es zu Störungen kommen kann. Der Grund: Mehrere Unterseekabel im Roten Meer wurden durchtrennt.
Foto: AFP

Darum gehts

  • Unterseekabel im Roten Meer durchtrennt. Ingenieurteams arbeiten an Lösungen
  • Reparatur von Untersee-Glasfaserkabelbrüchen kann längere Zeit in Anspruch nehmen
  • Tägliche Updates werden bereitgestellt, bei Änderungen auch früher
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_519.JPG
Johannes HilligRedaktor News

Das Internet ist derzeit im Nahen Osten gestört. Das meldet Microsoft. «Im Roten Meer wurden mehrere internationale Unterseekabel durchtrennt», schreibt das Unternehmen. Ingenieure seien schon daran, die Probleme zu beheben und mögliche Umleitungen zu installieren. 

Wie es zu den beschädigten Kabeln kommen konnte, ist unklar. «Die Reparatur von Untersee-Glasfaserkabelbrüchen kann einige Zeit in Anspruch nehmen.»


Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen