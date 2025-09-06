Mehrere Unterseekabel im Roten Meer durchtrennt

Mehrere internationale Unterseekabel im Roten Meer wurden durchtrennt. Ingenieurteams arbeiten an Umleitungen und alternativen Kapazitätsoptionen.

Microsoft meldet, dass es zu Störungen kommen kann. Der Grund: Mehrere Unterseekabel im Roten Meer wurden durchtrennt. Foto: AFP

Johannes Hillig Redaktor News

Das Internet ist derzeit im Nahen Osten gestört. Das meldet Microsoft. «Im Roten Meer wurden mehrere internationale Unterseekabel durchtrennt», schreibt das Unternehmen. Ingenieure seien schon daran, die Probleme zu beheben und mögliche Umleitungen zu installieren.

Wie es zu den beschädigten Kabeln kommen konnte, ist unklar. «Die Reparatur von Untersee-Glasfaserkabelbrüchen kann einige Zeit in Anspruch nehmen.»



