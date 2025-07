Schweres 8,7-Erdbeben in Russland löst Tsunami-Warnungen in Japan und USA aus

Schweres 8,7-Erdbeben in Russland löst Tsunami-Warnungen in Japan und USA aus

1/11 Nach dem schweren 8,7-Erdbeben vor Russlands östlicher Pazifikküste ist die Ortschaft Sewero-Kurilsk von einem Tsunami überflutet worden. Foto: Keystone

Darum gehts Schweres Erdbeben löst Tsunami-Alarme im nördlichen Pazifikraum aus

Videoaufnahmen zeigen die Wucht des Bebens in Russlands fernem Osten

Stärke 8,7 Erdbeben, stärkstes weltweit seit 2011 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Ein schweres Erdbeben der Stärke 8,7 mit Epizentrum im äussersten Osten Russlands hat im nördlichen Pazifikraum Tsunami-Alarme ausgelöst. Eine erste russische Hafenstadt, Sewero-Kurilsk, wurde laut der Nachrichtenagentur bereits überflutet. Die rund 2000-köpfige Bevölkerung sei laut Behörden rechtzeitig evakuiert worden. Bilder zeigen schwere Überschwemmungen. Meldungen über das Ausmass der Zerstörungen gibt es noch kein.

Japan warnte entlang seiner nordöstlichen Küste erst vor ein Meter hohen, dann drei Meter hohen Wellen. Auch für Alaska und Hawaii wurden Warnungen ausgerufen. Laut AFP könnte Hawaii von bis zu drei Meter hohen Wellen getroffen werden. Warnungen gelten auch auf der russischen Kamtschatka-Peninsula nahe des Epizentrums des Bebens.

Das Epizentrum lag laut der US-Erdbebenwarte USGS in der offenen See, etwa 130 Kilometer vor der Küste des dünn besiedelten Gebiets, und relativ tief unter dem Meeresboden. Erste Bilder sollen zeigen, wie Flutwellen Küstenbereiche von Kamtschatka überspülen und Gebäude wegschwemmen. Der zuständige Gouverneur wies die Bevölkerung an, der Küste fernzubleiben.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick-Redaktorin vor Ort

Blick-Social-Media-Redaktorin Darya Vasylyeva befindet sich gerade in den Ferien auf Hawaii. Sie meldet, die Behörden hätten eine «inselweite Tsunami-Warnung höchster Stufe» ausgerufen. Die Menschen seien «etwas beunruhigt».

Auch waren Sirenen zu hören, berichtet die Nachrichtenagentur AP. Menschen sollen sich in höher gelegene Gebiete begeben.

Berechnungen zufolge wurde es rund fünf bis sechs Stunden dauern, bis erste Tsunamiwellen Hawaii erreichen. Schweizer Zeit wäre das um rund 7.30 Uhr am Mittwochmorgen.

Weltweit stärkstes Erdbeben seit 2011

Das im Nordwesten des Pazifks erfolgte Erdbeben gilt als das stärkste der Welt seit 2011. Das damalige Megabeben mit einer Stärke von 9,1 hatte Japan Nordostküste erschüttert. Der Tsunami führte zur Nuklearkatastrophe in Fukushima.

Arbeiter im stillgelegten Kernkraftwerk, die mit dem Rückbau und der Dekontamination der Anlagen beschäftigt sind, wurden nach der Tsunami-Warnung evakuiert.