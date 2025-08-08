In der Mezquita-Kathedrale von Córdoba brach am Freitagabend ein Brand aus. Feuerwehrleute stehen im Einsatz und versuchen, die Lage unter Kontrolle zu bringen.

1/2 «Ein schrecklicher Brand ist bei der Mezquita-Kathedrale ausgebrochen», berichten Touristen aus Córdoba. Foto: Screenshot X

Meterhohe Flammen, abgesperrte Strassen und eine Stadt, die um ihr Wahrzeichen bangt. In der weltberühmten Mezquita-Kathedrale in der spanischen Stadt Córdoba ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen.

Die Flammen befinden sich derzeit in der Nähe des Tors Puerta de San José, neben der Strasse Magistral González Francés, wie die Lokalzeitung «Cordópolis» berichtet. Die betroffene Strasse wurde von Rettungskräften evakuiert, damit umgehend mit den Löscharbeiten begonnen werden konnte.

Fünf Feuerwehrwagen und ein Kran sind im Einsatz. Polizeiquellen zufolge brach der Brand im Patio de los Naranjos (Orangenhof) aus. Der Zugang zur Moschee-Kathedrale ist gesperrt. Grund für das Feuer soll ersten Angaben zufolge ein Kurzschluss sein.

Flammen schiessen aus Weltkulturerbestätte

An verschiedenen Stellen der Stadt, sind Rauchsäulen zu sehen. Mehrere Anwohner haben in den sozialen Medien Videos gepostet, in denen zu sehen ist, wie die Flammen aus der Weltkulturerbestätte schiessen.

Zusätzlich zu den Feuerwehrleuten wurden Angehörige der Nationalpolizei entsandt, um das Gebiet abzusperren und beim Löschen des Feuers zu helfen.

Das San-José-Tor stammt aus dem 10. Jahrhundert und wurde 2017 restauriert. Der Bau der Moschee von Córdoba begann 784 nach der muslimischen Eroberung. Sie wurde über mehr als zwei Jahrhunderte erweitert und umgebaut. Nach der christlichen Eroberung im Jahr 1236 wurde im Inneren der Moschee eine Kathedrale errichtet, wodurch das heutige Bauwerk entstand – das Ergebnis einer Mischung aus islamischer und christlicher Architektur, mit der Kathedrale im Zentrum.

