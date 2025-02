Auf einem Markt in Mülhausen soll ein Mann am Samstagnachmittag mehrere Personen mit einem Messer verletzt haben. Dabei ist eine Person ums Leben gekommen.

1/2 Im elsässischen Mulhouse kam es zu einem Messerangriff. Foto: X / @AlertesInfos

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Wie das französische Portal «Alertesinfo» auf dem Kurznachrichtendienst X schreibt, kam es am Samstag bei einem Markt in Mülhausen (F) zu einem Messerangriff. Ein Mann soll auf mehrere Personen eingestochen haben. Einsatzkräfte befinden sich vor Ort. Laut Medienberichten soll es bei dem Angriff ein Todesopfer und zwei Verletzte gegeben haben. Einer der Verletzten ist schwerverletzt, wie ein Polizeisprecher bestätigt. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Das teilte die Behörde mit.

Laut der französischen Nachrichtenagentur AFP soll es sich bei den Verletzten um zwei Stadtpolizisten handeln. Der mutmassliche Täter konnte in der Rue Lavoisier in der Innenstadt festgenommen werden. Nähere Informationen zum Mann gab es zunächst nicht. Frankreichs Innenminister Bruno Retailleau wollte am Abend in die ostfranzösische Stadt reisen.

Die Lokalzeitung «L'Alsace» berichtete, bei dem Täter soll es sich um einen 37-jährigen Algerier handeln, dem die Aufenthaltserlaubnis verweigert wurde – woraufhin er Frankreich bereits hätte verlassen müssen. Wie der französische Fernsehsender LCI mitteilt, soll der Mann ausserdem in der französischen Gefährder-Datenbank zur Prävention von terroristischer Radikalisierung registriert gewesen sein.