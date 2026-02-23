Schreckmoment in Deutschland: Ein Mann griff am Montagmorgen im Würzburger Hauptbahnhof mit einem Messer mehrere Personen an. Der 35-Jährige wurde von Passanten gestoppt. Drei Männer erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat.

Zivilpolizist und Passanten überwältigen Täter, drei Männer leicht verletzt

Janine Enderli Redaktorin News

In der Eingangshalle des Würzburger Hauptbahnhof ist es am Montagmorgen zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Ein 35-jähriger afghanischer Staatsangehöriger soll gegen 8 Uhr mit einem Messer mehrere Personen angegriffen haben – darunter einen 68-jährigen Mann an einem Stand der Jehovas Zeugen.

Mehrere Passanten, darunter ein Polizist in Zivil, überwältigten den Mann, bevor ihn eine Streife der Bundespolizei vorläufig festnahm. Drei Männer im Alter von 68, 55 und 51 Jahren wurden leicht verletzt, erlitten jedoch keine Stich- oder Schnittverletzungen.

Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt zum Tatablauf und zu den Hintergründen. Der Bereich um den Tatort wurde abgesperrt, Videoaufnahmen werden ausgewertet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.