Darum gehts
- Messerangriff im Würzburger Hauptbahnhof: 35-Jähriger greift am Montagmorgen mehrere Personen an
- Zivilpolizist und Passanten überwältigen Täter, drei Männer leicht verletzt
- Polizei untersucht Videoaufnahmen, Zeugen sollen sich melden
In der Eingangshalle des Würzburger Hauptbahnhof ist es am Montagmorgen zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Ein 35-jähriger afghanischer Staatsangehöriger soll gegen 8 Uhr mit einem Messer mehrere Personen angegriffen haben – darunter einen 68-jährigen Mann an einem Stand der Jehovas Zeugen.
Mehrere Passanten, darunter ein Polizist in Zivil, überwältigten den Mann, bevor ihn eine Streife der Bundespolizei vorläufig festnahm. Drei Männer im Alter von 68, 55 und 51 Jahren wurden leicht verletzt, erlitten jedoch keine Stich- oder Schnittverletzungen.
Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt zum Tatablauf und zu den Hintergründen. Der Bereich um den Tatort wurde abgesperrt, Videoaufnahmen werden ausgewertet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.