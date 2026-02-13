Der deutsche Bundeskanzler ruft an der Münchner Sicherheitskonferenz zur Einheit Europas auf. Merz warnt vor der Vernachlässigung gemeinsamer Stärken.

Darum gehts Kanzler Merz fordert bei Sicherheitskonferenz ein starkes, souveränes Europa

Deutschland lehnt Grossmachtpolitik ab und setzt auf partnerschaftliche Führung

Merz betonte Zusammenarbeit mit E3: Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien, Polen

Der deutsche Kanzler Friedrich Merz (70) hat die anderen europäischen Staaten angesichts der Krise in der transatlantischen Partnerschaft mit den USA zur gemeinsamen Kraftanstrengung für ein stärkeres Europa aufgerufen.

«Seht die Tragweite des Augenblicks. Bahnt auch ihr den Weg für ein starkes, souveränes Europa», appellierte der christdemokratische deutsche Regierungschef in einer aussenpolitischen Grundsatzrede bei der Münchner Sicherheitskonferenz an die europäischen Partner.

Keine Grossmachtpolitik

Deutschland nutze den geopolitischen Druck, um «Neues und hoffentlich Gutes zu schaffen», sagte Merz. Angesichts der deutschen Nazi-Geschichte versicherte er den Nachbarn: «Grossmachtpolitik in Europa ist allerdings für Deutschland keine Option.» Deutschland sei zu partnerschaftlicher Führung bereit, hegemoniale Fantasien habe es aber nicht. «Nie wieder werden wir Deutsche allein gehen. Das ist bleibende Lehre aus unserer Geschichte.»

Diplomatisch gelinge in Europa in diesen Tagen eine Quadratur des Kreises. Spürbar werde dies bei der Arbeit für Frieden in der Ukraine, sagte der Kanzler: «Wo wir agil sein müssen, gehen wir in kleinen Gruppen voran. Mit den E3, also mit Deutschland, Frankreich und Grossbritannien, aber auch mit Italien und Polen, als europäischen Spielmachern.»

Deutschland wisse: «Auf Dauer haben wir nur Erfolg, wenn wir die anderen Europäer mitnehmen.« Für die Deutschen führe daran kein Weg vorbei. «Wir sind die Mitte Europas. Zerreisst Europa, zerreisst Deutschland.»