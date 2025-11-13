DE
FR
Abonnieren

«Menschen-Safaris» in Sarajevo?
Touristen zahlten angeblich während des Bosnien-Kriegs für Schüsse auf Zivilisten

Die italienische Staatsanwaltschaft hat wegen schockierender «Menschen-Safaris» während des Bosnienkriegs Ermittlungen aufgenommen. Touristen sollen für das Schiessen auf Zivilisten in Sarajevo bezahlt haben. Die Vorwürfe reichen in die 1990er-Jahre zurück.
Publiziert: vor 17 Minuten
Teilen
Anhören
1/6
Ein bosnischer Soldat der Spezialeinheiten erwidert am 6. April 1992 im Zentrum von Sarajevo das Feuer, als er und Zivilisten von serbischen Scharfschützen beschossen werden.
Foto: AFP

Darum gehts

  • Ermittlungen wegen mutmasslicher Menschen-Safaris während des Bosnienkriegs eingeleitet
  • Italienische Touristen sollen auf Zivilisten in Sarajevo geschossen haben
  • Italienischer Geheimdienst soll alles gewusst haben
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
bliki.jpg
Marian Nadler und BliKI

Die Staatsanwaltschaft Mailand hat Ermittlungen wegen mutmasslicher «Menschen-Safaris» während des Bosnienkriegs eingeleitet. Wie unter anderem «La Repubblica» berichtet, sollen italienische Touristen in den 1990er-Jahren umgerechnet bis zu 71'600 Franken gezahlt haben, um auf Zivilisten in Sarajevo zu schiessen.

Mitglieder der serbischen Armee sollen demnach für die «Wochenendausflüge» bezahlt worden sein. Von Wolkenkratzern im Stadtteil Grbavica aus sollen die Teilnehmer auf Bewohner Sarajevos geschossen haben.

Wusste italienischer Geheimdienst Bescheid?

Staatsanwalt Alessandro Gobbis leitete Ermittlungen gegen unbekannt wegen Totschlags aus «erbärmlichen und sinnlosen Motiven» ein. Zu den Taten soll es zwischen 1993 und 1994 gekommen sein. Auslöser für die Ermittlungen war eine detaillierte Anzeige des Journalisten Ezio Gavazzeni, der von Benjamina Karic (34), einer ehemaligen Bürgermeisterin von Sarajevo, unterstützt wurde.

Mehr Nachrichten aus Sarajevo
Djokovic provoziert Kroaten und Bosnier
Werbung mit Kriegs-Offizier
Djokovic provoziert Kroaten und Bosnier
Mindestens 16 Menschen sterben bei Überschwemmungen
Mit Video
Tote in Bosnien
Mindestens 16 Menschen sterben bei Überschwemmungen
Grenzregion zwischen Bosnien und Montenegro erschüttert
Erdbeben in Osteuropa
Grenzregion zwischen Bosnien und Montenegro erschüttert
«Ich hörte am Telefon die Einschläge der Granaten»
Petkovic redet über sein Bosnien-Herzegowina
«Ich hörte am Telefon die Einschläge der Granaten»

Gavazzeni beruft sich unter anderem auf einen bosnischen Geheimdienstmitarbeiter, der behauptet, der italienische Geheimdienst habe 1993 von den Vorwürfen gewusst. Zeugen sollen «touristische Schützen» erkannt haben, die sich in Kleidung und Waffen von serbischen Soldaten unterschieden.

Schon 2022 berichtete der Dokumentarfilm «Sarajevo Safari» über die schiessenden Touristen. Aber erst jetzt hat eine Spezialeinheit der italienischen Polizei für organisierte Kriminalität die Ermittlungen übernommen. Unter den Verdächtigen soll sich ein Mailänder Geschäftsmann befinden, der eine private Klinik für Schönheitschirurgie betreibt, sowie Bürger aus den italienischen Städten Turin und Triest, schrieb die spanische Zeitung «El Pais».

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen