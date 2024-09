Melania Trump bezeichnet das Überleben ihres Mannes beim Attentat im Juli als «Wunder». In einem seltenen Interview mit Fox News schildert sie ihre Sicht auf den Vorfall und übt scharfe Kritik an der FBI-Razzia in Mar-a-Lago.

In ihrem ersten Interview seit zwei Jahren hat die ehemalige US-First-Lady Melania Trump (54) es als «Wunder» bezeichnet, dass ihr Mann das Attentat im Juli überlebte. «Wenn man wirklich darüber nachdenkt, dann war der 13. Juli ein Wunder», sagte Melania Trump am Donnerstag dem US-Sender Fox News, der im Wahlkampf auf der Seite von Ex-Präsident Donald Trump (78) steht.

Sie beschrieb, wie sie den Moment des Attentats erlebte, als ein Angreifer bei einer Wahlkampfkundgebung in der Kleinstadt Butler im Bundesstaat Pennsylvania auf ihren Mann schoss. Der Präsidentschaftskandidat der Republikanischen Partei wurde bei dem Attentat leicht am Ohr verletzt, der Schütze wurde vom Secret Service erschossen.

«Ich rannte zum Fernseher und spulte zurück. Und ich sah es mir an. Ich war nur ein paar Minuten im Rückstand», sagte Melania Trump. «Noch wusste niemand wirklich Bescheid. Wenn man ihn auf dem Boden sieht, weiss man nicht, was wirklich passiert ist», sagte sie.

Melania Trump hat sich in einem Interview zu dem Attentat auf ihren Mann Donald geäussert. Foto: keystone-sda.ch 1/5

Die Beamten des Secret Service hätten «fantastisch» gearbeitet, sagte Melania Trump. Nach dem Vorfall hatte es massive Kritik an dem für die Sicherheit von Präsidenten und Ex-Präsidenten zuständigen Dienst gegeben hatte.

FBI durchsuchte Mar-a-Lago

Sehr verärgert äusserte sich die ehemalige First Lady über die Durchsuchung der Bundespolizei FBI in Trumps Anwesen 2022 in Mar-a-Lago in Florida. «Das hat mich wütend gemacht, ja. Ein Eingriff in die Privatsphäre. Und die Art und Weise, wie es gemacht wurde», sagte Melania Trump. «Irgendeine Person – ich weiss nicht einmal, wer oder wie viele Leute – hat meine Sachen durchwühlt», fügte sie hinzu. Niemand sollte sich so etwas gefallen lassen müssen.

Das FBI hatte bei der Razzia geheime Regierungsdokumente beschlagnahmt. Ihr Mann wurde später angeklagt, diese unrechtmässig in seinem Privatanwesen gelagert zu haben.

Die Ehefrau von Donald Trump macht derzeit Werbung für ihre Memoiren; das 256 Seiten umfassende Buch soll am 8. Oktober unter dem Titel «Melania» auf den Markt kommen. Ihr Mann, Ex-Präsident Trump (2017–2021), tritt für die Republikaner erneut als Präsidentschaftskandidat an.

Melania hält sich aus Wahlkampf heraus

Aus dem Wahlkampf ihres Mannes hält sich das Ex-Model weitgehend heraus. Damit widersetzt sie sich den Gepflogenheiten in der US-Politik, wo sich die Ehepartner der Kandidaten üblicherweise aktiv an der Kampagne beteiligen.

Die offensichtliche Distanz zwischen Melania und Donald Trump nährt seit Jahren Spekulationen über ihre Beziehung. In einem Interview bei Fox News versuchte der Ex-Präsident kürzlich Gerüchte zu zerstreuen. «Ich glaube, dass sie ihren Ehemann liebt», sagte er über seine Frau und sich. «Das ist wahrscheinlich für viele Menschen die grösste Überraschung, aber sie liebt ihren Ehemann.»