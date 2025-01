Ein erschreckender sexueller Übergriff sorgt in Mailand für Schlagzeilen. Am Mittwoch betatschten mehrere Männer eine junge Influencerin in einer U-Bahn. Einer der Männer onanierte auf die Frau.

Auf einen Blick Italienische Influencerin in Mailänder U-Bahn sexuell belästigt. Vorfall vor Fussballspiel

Männergruppe umzingelte und bedrängte die 24-Jährige in überfüllter U-Bahn

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.

Sie wollte nur einen Fussballmatch besuchen und mit ihren Freunden Spass haben. Stattdessen erlebte die italienische Influencerin Lara Ripelli auf dem Weg zum San-Siro-Stadion in Mailand einen Albtraum: In der U-Bahn wurde sie plötzlich von einer Männergruppe umzingelt und anschliessend sexuell belästigt. In einem Instagram-Video schildert sie das Horror-Erlebnis.

Die 24-Jährige wollte am vergangenen Mittwoch die AC Milan beim Champions-League-Spiel gegen den spanischen Erstligisten Girona anfeuern. In der rappelvollen U-Bahn umzingelten plötzlich mehrere Männer die junge Frau. «Diese ekelhaften Typen drängten sich ständig von hinten an mich heran.» Sie habe versucht, sich mit Ellbogenschlägen zu wehren. Ohne Erfolg.

«Wir waren alle zusammengepfercht, man konnte kaum atmen», erklärt Rapelli gegenüber italienischen Medien. Immer wieder sei ein neuer Mann hinter sie getreten und habe sich an sie geschmiegt.

«Der schlimmste Teil kam danach»

Als sie die U-Bahn schliesslich verliess, wurde ihr erst bewusst, was wirklich passiert war. «Der schlimmste Teil kam danach», sagte sie ihren Followern. Ein spanisches Pärchen habe sie angehalten. «Sie sagten mir, dass ich etwas an der Jacke habe.» Die 24-Jährige glaubte, dass ihre Jacke wohl aufgrund des Anlehnens an eine Wand oder Ähnlichem ein wenig dreckig geworden war. Doch weit gefehlt: «Als ich meinen Rücken berührte, war meine Hand komplett voller Sperma.» Sie habe in ihrem ganzen Leben noch nie so etwas Ekliges erlebt.

Der Angriff machte die junge Frau «sprachlos», wie sie auf Instagram betont. «Ich kann nicht verstehen, wie so etwas möglich ist. Ich fühle mich immer noch schmutzig und möchte diese Erinnerung einfach nur auslöschen.» Rapelli entschied sich dazu, den Vorfall öffentlich zu thematisieren, um andere junge Frauen zu warnen. Zudem erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Erst an Silvester berichteten belgische und deutsche Touristinnen, dass eine Männergruppe sie auf dem Mailänder Domplatz attackiert und sexuell belästigt hatte. Die Männer sollen die jungen Studentinnen damals zwischen den Beinen berührt und sie an weiteren Körperstellen angefasst haben.