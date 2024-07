Ein 72-jähriger Mann aus Los Angeles kaufte für 8600 Dollar ein Haus in einem malerischen italienischen Dorf – in der Hoffnung, sein Leben um 10 Jahre zu verlängern.

Amerikaner (72) kauft Haus in Italien, weil er länger leben will

Malerische Landschaften, mediterranes Klima, gutes Essen: Es gibt unzählige Gründe, nach Italien auszuwandern. Keiner davon trifft auf Bingwa Thomas zu. Der 72-jährige US-Amerikaner will nicht das Dolce Vita – er will «Una Lunga Vita», also ein möglichst langes Leben.

Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt in Italien bei rund 83 Jahren. In den USA sind es nur 77 Jahre. Und: «Für einen schwarzen Mann sind es 70. In den USA habe ich also mein Verfallsdatum bereits um zwei Jahre überschritten. Aber in Italien kann ich 10 zusätzliche Jahre bekommen», sagt Thomas zu CNN.

Darum entschied er sich 2022, ein Haus in der süditalienischen Stadt Latronico in der Region Basilikata zu kaufen. Ein echtes Schnäppchen – der Auswanderer zahlte gerade einmal 8600 Euro für seine neue Bleibe. Jetzt verbringt er seine Zeit damit, das 110 Quadratmeter grosse Bijoux zu sanieren.

Kulturzentrum im Haus

Thomas fühlt sich vom entspannteren, gesünderen Lebensstil angezogen. Das Essen ist für die Italiener einer der Gründe für ihre Langlebigkeit. «In Italien zu leben, gibt mir mehr von dem Ding, das für mich wichtig ist und das für jedes Lebewesen die Nummer eins sein sollte – dem Leben», fasst Thomas seine Entscheidung zusammen.

Um auch mit den anderen Anwohnern in Kontakt zu kommen und sein hoffentlich langes Leben so richtig geniessen zu können, will er im Erdgeschoss seines Hauses ein Kunstzentrum einrichten.