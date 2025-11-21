Ein Grizzlybär hat in British Columbia, Kanada, eine Grundschulklasse auf einem Wanderweg angegriffen. Mehrere Personen wurden schwer verletzt, zwei befinden sich in kritischem Zustand. Die Behörden warnen die Anwohner, dem Gebiet fernzubleiben.

Der aggressive Bär sei weiter frei in der Gegend unterwegs, erklärte die Ortsregierung. (Symbolbild) Foto: AP

Darum gehts Grizzlybär greift Schulklasse in Kanada an, mehrere Schwerverletzte

Behörden warnen Anwohner, dem Waldgebiet fernzubleiben und nicht nach dem Bären zu suchen

Vorfall ereignete sich etwa 700 Kilometer nordwestlich von Vancouver

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In der kanadischen Westküstenprovinz British Columbia hat ein Grizzlybär Medienberichten zufolge eine Grundschulklasse angegriffen. Es gebe mehrere Schwerverletzte, zwei von ihnen seien in kritischem Zustand.

Das berichtete die Nachrichtenagentur Canadian Press unter Berufung auf Rettungskräfte in der Gemeinde Bella Coola, rund 700 Kilometer nordwestlich von Vancouver. Das Alter der Opfer wurde nicht angegeben - den Berichten nach sollten auch Kinder darunter sein.

Die Naturschutzbehörde der Region bestätigte einen Grizzly-Angriff am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) und rief die Anwohner der Gegend auf, dem Wald- und Flussgebiet in einem Umkreis mehrerer Kilometer fernzubleiben. Rettungskräften zufolge ereignete sich der Vorfall auf einem Wanderweg nahe einer Schnellstrasse.

«Macht euch nicht auf die Suche nach ihm»

Ihr zehnjähriger Sohn sei mit Mitschülern und Lehrern zu Fuss unterwegs gewesen, als der Bär die Gruppe angegriffen habe, sagte eine Mutter der Canadian Press. Das Tier sei so nah an ihn herangekommen, dass er den Pelz gespürt habe. «Er rannte um sein Leben», erzählte die Mutter. Der Bär habe ihr Kind verfolgt, aber dann jemand anderes angegriffen. Die gesamte Schule stehe nach dem Vorfall unter Schock.

Die Ortsregierung der Nuxalk Nation in Bella Coola rief die Bevölkerung auf, möglichst im Haus zu bleiben und nötige Wegstrecken mit dem Auto zurückzulegen. Der aggressive Bär sei weiter frei in der Gegend unterwegs. «Macht euch nicht auf die Suche nach ihm», warnte die indigene Gemeinschaft eindringlich. Auch kündigte die Schule der Betroffenen an, wegen des Vorfalls am Freitag geschlossen zu bleiben.