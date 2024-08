Schweizer (†38) stirbt bei Unfall auf A81 nahe Konstanz

Auf einer nassen Fahrbahn geriet ein Schweizer nahe der Grenze zur Schweiz ins Schleudern.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Bei einem Unfall auf der Autobahn 81 im Kreis Konstanz (D) ist am Sonntag ein Mann tödlich verunglückt. Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt, geriet der 38-jährige Schweizer auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern.

Danach habe der Mann kurz vor der Autobahnausfahrt Singen einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Pkw. überholen wollen. Dabei sei er im Kurvenbereich aus noch unklaren Gründen von der Strasse abgekommen und habe sich mit seinem Wagen mehrfach überschlagen, schreibt die deutsche Behörde in einer Mitteilung.

Der Lenker wurde bei dem Unfall in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb. Am BMW entstand zudem ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 85'000 Franken.