Drei Personen wurden am Mittwochabend in New York verletzt. Ein Taxi war aufs Trottoir gefahren und hatte die Passanten teilweise unter sich begraben.

Taxi fährt in New York in Menschenmenge

Taxi fährt in New York in Menschenmenge

Der Unfall ereignete sich am Weihnachtsabend in New York. Foto: Screenshot/KolHaolam

Denis Molnar Journalist

In New York wurden am Abend des 25. Dezembers mehrere Menschen verletzt, als ein Taxi in Manhattan in sechs Passanten fuhr. Unter den Verletzten in der Nähe des Kaufhauses Macy's befinden sich zwei Frauen und ein neunjähriger Bub, die in ein Spital gebracht wurden. Die Polizei geht von einem medizinischen Notfall des Fahrers aus.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nachdem das Auto aufs Trottoir gefahren war und die zwei Frauen unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden waren, versuchten laut Polizei weitere etwa 20 Passanten, «das Taxi von den Frauen zu heben».

Auch die Mutter des Buben wurde verletzt. Die beiden waren als Touristen im Big Apple unterwegs und sind australische Staatsbürger. Auf Videoaufnahmen ist das ramponierte Auto mit geöffneter Motorhaube zu sehen.