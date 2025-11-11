An der Küste des Roten Meeres in Ägypten kam es zu einem Unfall. Ein Reisebus kollidierte mit einem Lastwagen. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben. Zahlreiche wurden verletzt.

Bei einem Unfall zwischen einem Reisebus und einem Lastwagen an der Küste des Roten Meeres in Ägypten sind zwei Menschen getötet und etliche weitere verletzt worden. Insgesamt seien 38 Menschen unterschiedlicher Nationalität an Bord des Busses gewesen, hiess es in einer Mitteilung des Gouvernements des Roten Meeres auf Facebook.

Bei den Toten handelt es sich nach Angaben der ägyptischen Behörden um einen Ägypter und eine Frau aus Russland.



Der Zusammenstoss ereignete sich demnach in den frühen Morgenstunden. Etliche Rettungswagen seien zum Unfallort geeilt. Die Verletzten seien in ein Krankenhaus im etwa fünf Kilometer entfernten Ras Ghareb gebracht worden.



Laut der ägyptischen Zeitung «Al-Masry al-Youm» soll es 36 Verletzte gegeben haben, darunter 24 ausländische Staatsangehörige, deren Identität erst noch geklärt werden müsse.

Das Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA antwortet auf eine Anfrage von Blick: «Dem EDA liegen derzeit keine Informationen über Schweizer Opfer vor. Entsprechende Abklärungen sind im Gang.» Die Schweizer Vertretung in Kairo stehe mit den zuständigen Behörden vor Ort in Kontakt.