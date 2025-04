Am Samstagabend (Ortszeit) ist ein Autofahrer mit seinem SUV in eine Menge Festivalbesucher im kanadischen Vancouver gerast. Laut Polizei gab es mehrere Todesopfer.

SUV fährt in Vancouver in Menschenmenge – Fahrer festgenommen

1/4 Am Samstagabend (Ortszeit) ist ein Autofahrer mit seinem SUV in eine Menge Festivalbesucher im kanadischen Vancouver gerast. Foto: X/@OSINTdefender

Ein Autofahrer ist am Samstagabend (Ortszeit) mit seinem SUV in eine Menge philippinischer Festivalbesucher im kanadischen Vancouver gerast. Dabei kamen nach Angaben der Behörden mehrere Menschen ums Leben, viele weitere wurden verletzt.

«Mehrere Menschen wurden getötet und zahlreiche weitere verletzt, nachdem ein Fahrer heute Abend kurz nach 20 Uhr bei einem Strassenfest an der Ecke East 41st Avenue und Fraser in eine Menschenmenge gefahren ist», schrieb die Polizei von Vancouver auf X.

Der Fahrer des Wagens befinde sich in Gewahrsam, teilte die Polizei mit. Warum er in die Menge raste, sei derzeit noch unklar. Die Festivalbesucher feierten den Lapu Lapu Day, einen Feiertag zu Ehren des philippinischen Erbes, wie die lokale Stadtnachrichten berichtet.

Ein Radiosender berichtete unter Berufung auf einen Augenzeugen, plötzlich seien Schreie zu hören gewesen, als ein Geländewagen durch die Menge gefahren sei und mehr als ein Dutzend Menschen angefahren habe. Der Fahrer soll versucht haben, zu Fuss zu fliehen. Er sei aber von mehreren Personen am Tatort festgehalten worden.

Der Bürgermeister von Vancouver, Ken Sim, sagte Medienberichten zufolge, er sei schockiert und traurig über den schrecklichen Vorfall. «Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen und bei der philippinischen Gemeinschaft in Vancouver in dieser unglaublich schwierigen Zeit.» Am Montag finden in Kanada die Parlamentswahlen statt.

