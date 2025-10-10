DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Ausland
Video zeigt die zerstörte Sprengstoff-Fabrik in Tennessee
Mehrere Tote in Tennessee
Video zeigt die zerstörte Sprengstoff-Fabrik
In einer Sprengstoff-Fabrik im US-Bundesstaat Tennessee kam es zu einer verheerenden Explosion. 19 Personen werden vermisst, es soll mehrere Tote geben.
Publiziert: 19:37 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
News Ausland
1:12
Im Uni-Garten vergraben
Studenten graben 14-Meter-Skelett aus
1:09
Half Russland beim Bau?
Kim Jong Un präsentiert sein neues Kriegsschiff
1:49
Verletzter bei Einsatz von ICE
Rüpel-Beamte legen Stadträtin im Spital in Handschellen
1:05
Mitten im Verkehr
Rettungshelikopter stürzt auf Autobahn ab
1:00
Alles Hupen nützte nichts
Geisterfahrerin (70) brettert zehn Kilometer über Autobahn
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen