DE
FR
Abonnieren

Mehrere Tote in Tennessee
Video zeigt die zerstörte Sprengstoff-Fabrik

In einer Sprengstoff-Fabrik im US-Bundesstaat Tennessee kam es zu einer verheerenden Explosion. 19 Personen werden vermisst, es soll mehrere Tote geben.
Publiziert: 19:37 Uhr
Teilen
Kommentieren
News Ausland
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen