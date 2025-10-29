USA ziehen Teil ihrer Soldaten von Nato-Ostflanke ab

Die Vereinigten Staaten wollen einen Teil ihrer Soldaten von der Nato-Ostflanke abziehen. Das geht aus einer Meldung des rumänischen Verteidigungsministeriums hervor. Die genaue Zahl der US-Soldaten, die abgezogen werden sollen, wird darin nicht genannt.

Das rumänische Verteidigungsministerium hat am Mittwochmorgen eine Mitteilung veröffentlicht, die aufhorchen lässt. «Rumänien und die Alliierten wurden über die Entscheidung der Vereinigten Staaten informiert, die Stärke ihrer amerikanischen Truppen in Europa zu verringern», lautet der Titel der Mitteilung.

Konkret gehe es um «die Reduzierung eines Teils der an der Nato-Ostflanke stationierten Truppen». Dies geschehe im Rahmen der Neubewertung der globalen Ausrichtung der US-Streitkräfte.

Rund 1000 US-Soldaten bleiben auf Nato-Gebiet

Die Reduzierung der US-Streitkräfte sei demnach eine Folge der im Februar neu verkündeten Prioritäten der US-Regierung. «Die Entscheidung berücksichtigt auch die verstärkte Präsenz und Aktivität der Nato an der Ostflanke», teilt das rumänische Verteidigungsministerium weiter mit. Dies ermögliche den Vereinigten Staaten, ihre militärische Position in der Region anzupassen.

Die Entscheidung betrifft gemäss Mitteilung auch die auf dem rumänischen Stützpunkt Mihail Kogălniceanu stationierten Soldaten, so das Ministerium weiter. In Rumänien sind rund 1700 Soldaten stationiert.

Rund 1000 amerikanische Soldaten bleiben demnach weiterhin auf Nato-Gebiet stationiert und «tragen zur Abschreckung potenzieller Bedrohungen bei».

Biden entsandte 20'000 US-Soldaten

Derzeit sind rund 20'000 US-Soldaten an der Nato-Ostflanke stationiert – auf mehrere Länder verteilt. Rund die Hälfte dieser Soldaten ist in Polen stationiert.

Bereits im April hatte die US-Regierung angekündigt, einen Truppenabzug aus Europa prüfen zu wollen, wie NBC damals zuerst berichtete. Hochrangige Beamte des Verteidigungsministeriums würden einen Abzug von bis zu 10'000 Soldaten aus Osteuropa erwägen, hiess es in dem Bericht.

Der damalige US-Präsident Joe Biden hatte 2022, kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, 20'000 Soldaten zur Verteidigung der an die Ukraine angrenzenden Länder entsandt.