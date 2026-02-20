Evakuierungen in Paris nach Bombendrohungen

In Paris wurden am Freitagabend mehrere Gebäude evakuiert. Mehrere E-Mails mit Bombendrohungen sollen an verschiedene Behörden versandt worden sein. Spürhunde wurden eingesetzt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Panik in der französischen Hauptstadt: In Paris wurden am Freitagabend mehrere Gebäude durch die Polizei evakuiert. Mehrere E-Mails seien an verschiedene Behörden versandt worden, mit Drohungen, verschiedene Orte in Paris in die Luft zu sprengen, berichtet «Le Figaro» in Bezugnahme auf eine Polizeiquelle.

Betroffen sind unter anderem das Hochhaus Tour Montparnasse (das zweithöchste Gebäude in Paris) und die renommierte Hochschule Sciences Po Paris. Berichten zufolge wurde der Eiffelturm, der ebenfalls von einer Drohung betroffen war, nicht evakuiert.

Mehrere Spürhunde werden für die Ermittlungen eingesetzt. Die Pariser Polizei teilte «Le Figaro» mit, dass gegen 18 Uhr mindestens «eine Meldung über einen möglichen Sprengsatz an mehreren Orten in der Hauptstadt» eingegangen sei. Eine offizielle Bestätigung über einen Sprengsatz liegt noch nicht vor, die Ermittlungen dauern an.

+++ Update folgt +++