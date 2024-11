Spektakulärer Raub in Piacenza: Eine Bande stahl am Sonntag Elektronik im Wert von einer Million Euro aus einem DHL-Lager. Die Kriminellen bedrohten die Wächter und blockierten die Polizei mit brennenden Autos und Nägeln auf den Zufahrtsstrassen.

Nach dem Überfall flüchteten die Verbrecher. Foto: VIGILI DEL FUOCO

Auf einen Blick Spektakulärer Überfall in Piacenza: Smartphones, PCs und Tablets geraubt

Kriminelle bedrohten Wächter und brannten gestohlene Fahrzeuge

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Bei einem spektakulären Überfall in der norditalienischen Stadt Piacenza hat eine organisierte Bande am Sonntag Smartphones, PCs und Tablets im Wert von rund einer Million Euro geraubt. Die Bande holte die Beute aus Lastwagen und einem Lager des Logistikunternehmens DHL.

Die Kriminellen fuhren mit Waffen in den Hof des Unternehmens und bedrohten die Wächter. Komplizen verhinderten das Eintreffen der Polizei, indem sie gestohlene Autos und Lieferwagen seitlich an den Zufahrtsstrassen zum Gelände parkten und in Brand setzten. Ausserdem wurden dreizackige Nägel in den Boden gesteckt.

Die Räuber flüchteten in Richtung Autobahn. Die Suche nach den Kriminellen läuft in ganz Norditalien auf Hochtouren, berichteten italienische Medien.