Mehr als zwei Jahre nach dem Platzen des berühmten Riesenaquariums in Berlin öffnet das betroffene Hotel wieder seine Türen. An Stelle des zerstörten Aquadoms steht nun ein vertikaler Garten mit 2000 Pflanzen im Eingangsbereich.

1/11 Seit Anfang Februar empfängt das Hotel, in dessen Lobby der sogenannte Aquadom stand, wieder Gäste. Foto: picture alliance / Jörg Carstensen

Auf einen Blick Hotel in Berlin öffnet nach Aquarium-Unfall wieder seine Türen

Neuer vertikaler Garten mit 2000 Pflanzen ersetzt zerstörtes Riesenaquarium

427-Zimmer-Hotel nahe Alexanderplatz wurde nach zweijähriger Schliessung komplett erneuert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Seit Anfang Februar empfängt das Hotel, in dessen Lobby der sogenannte Aquadom stand, wieder Gäste. Mehr als zwei Jahre ist es her, seitdem das 16 Meter hohe Riesenaquarium platzte. Von der immensen Zerstörung ist heute nichts mehr zu sehen. Statt Blau dominiert jetzt die Farbe Grün den Eingangsbereich.

Ein Sprecher des Gebäudeeigentümers Union Investment erklärte, der Betrieb laufe langsam an. Es sei normal, dass nach einer zweijährigen Schliessung nicht sofort Vollbetrieb herrsche. Das Hotel wurde komplett erneuert und präsentiert sich nun mit einem neuen Blickfang: An der Stelle des ehemaligen Aquariums befindet sich jetzt ein vertikaler Garten mit rund 2000 Pflanzen.

Das 427-Zimmer-Hotel liegt in der Nähe zum Alexanderplatz. Erfreulich ist, dass viele ehemalige Mitarbeiter an ihren Arbeitsplatz zurückkehren konnten.

Eine Million Liter Wasser – unzählige tote Fische

Der Unfall ereignete sich am 16. Dezember 2022, als das Aquarium plötzlich zerbarst. Eine Million Liter Wasser ergossen sich in der Folge mitsamt der Tiere in das Hotel und die direkte Umgebung. Das Becken zerbrach in über 700 Teile – das grösste Fragment neun Tonnen wog. Die genaue Ursache des Unglücks bleibt ungeklärt.

0:36 Aquarium liegt in Trümmern: So sah es im Innern des Berliner Hotels aus

Bei dem Vorfall wurden zwei Personen verletzt – ein Mitarbeiter und ein Gast. Das Aquarium platzte um 5.45 Uhr morgens. Experten sind sich einig, dass die Folgen zu einer späteren Tageszeit weitaus gravierender ausgefallen wären.

Für die Tiere im Aquarium war der Unfall verheerend. Fast alle der 1500 Fische und Meereslebewesen kamen ums Leben. Einige wenige überlebten und fanden im Berliner Zoo ein neues Zuhause.