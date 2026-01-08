Darum gehts
- ISS-Ausseneinsatz am Donnerstag verschoben wegen medizinischer Probleme eines Astronauten
- Problem trat Mittwoch auf, Nasa gibt keine weiteren Details bekannt
- Ersatztermin und mehr Informationen folgen laut Nasa später
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Ein für Donnerstag geplanter Ausseneinsatz von Astronauten der Internationalen Raumstation (ISS) ist verschoben worden. Grund seien medizinische Probleme bei einem der Astronauten, wie die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa in einem Blog mitteilte.
Das Problem sei am Mittwoch aufgetreten. Die Situation sei stabil. Nähere Informationen dazu wollte die Nasa aufgrund von Datenschutzrichtlinien nicht mitteilen.
Sie wollte aber weitere Details zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben und zudem einen Ersatztermin veröffentlichen.