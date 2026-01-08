Weil sich ein Astronaut nicht gut fühlt, kann ein geplanter Ausseneinsatz nicht stattfinden. Laut der Nasa ist die Situation jedoch stabil.

Darum gehts ISS-Ausseneinsatz am Donnerstag verschoben wegen medizinischer Probleme eines Astronauten

Problem trat Mittwoch auf, Nasa gibt keine weiteren Details bekannt

Ersatztermin und mehr Informationen folgen laut Nasa später

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein für Donnerstag geplanter Ausseneinsatz von Astronauten der Internationalen Raumstation (ISS) ist verschoben worden. Grund seien medizinische Probleme bei einem der Astronauten, wie die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa in einem Blog mitteilte.

Das Problem sei am Mittwoch aufgetreten. Die Situation sei stabil. Nähere Informationen dazu wollte die Nasa aufgrund von Datenschutzrichtlinien nicht mitteilen.

Sie wollte aber weitere Details zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben und zudem einen Ersatztermin veröffentlichen.