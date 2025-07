1/5 Barbie gibt es jetzt auch mit einer Insulinpumpe. Foto: AFP

Darum gehts Mattel bringt erste Barbie-Puppe mit Diabetes auf den Markt

Puppe trägt Blutzuckermessgerät und Insulinpumpe, entwickelt mit Diabetes-Organisation

Barbie ehrt zwei Prominente mit Typ-1-Diabetes durch eigene Puppen

Es gibt längst nicht mehr nur eine Barbie, sondern inzwischen viele verschiedene. Und jetzt nimmt Mattel eine weitere Version ins Sortiment mit auf. Der US-Spielzeugriese bringt erstmals eine Barbie-Puppe mit Diabetes auf den Markt.

Damit wolle Mattel noch mehr Kinder «repräsentieren und inspirieren», erklärte der Konzern am Dienstag. «Durch die Berücksichtigung von Krankheiten wie Typ-1-Diabetes sorgen wir dafür, dass sich mehr Kinder in den Geschichten, die sie sich ausdenken, und in den Gegenständen, die sie lieben, wiederfinden können», sagte die Chefin der Puppen-Sparte bei Mattel, Krista Berger.

Barbie ehrt ausserdem die US-Fitnesstrainerin Robin Arzón

Die neue Barbie-Puppe wurde in Zusammenarbeit mit der Diabetes-Organisation Breakthrough T1D entwickelt. Sie trägt ein blaues Kleid mit weissen Punkten, hat ein Blutzuckermessgerät am Arm, dessen Werte auf einem pinkfarbenen Handy angezeigt werden, und eine Insulinpumpe.

Barbie ehrt ausserdem die US-Fitnesstrainerin Robin Arzón und das britische Model Lila Moss, die beide unter Typ-1-Diabetes leiden und über die Erkrankung aufklären, mit ihren eigenen Barbie-Puppen.

Die erste Barbie wurde 1959 vorgestellt

Typ-1-Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung, die dazu führt, dass die Bauchspeicheldrüse sehr wenig oder gar kein Insulin produziert. Anders als die sogenannte Altersdiabetes (Typ 2) hat sie nichts mit der Ernährung oder dem Lebensstil zu tun. Während Typ-1-Diabetes meist schon im Kindes- und Jugendalter beginnt, gelten beim Typ-2-Diabetes neben einer erblichen Veranlagung Übergewicht und Bewegungsmangel als wichtigste Ursachen.

Die erste Barbie wurde 1959 vorgestellt. Mittlerweile gibt es sie mit unterschiedlichen Merkmalen, etwa als Barbie im Rollstuhl oder mit Down-Syndrom. Immer wieder sorgt Barbie und ihr Aussehen für Diskussionen. Und die Macher reagierten. 1997 wurde etwa die Taille um einige Millimeter erweitert.