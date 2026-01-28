Trump droht Iran mit militärischer Gewalt

US-Präsident Donald Trump droht Iran mit einer militärischen Eskalation und kündigt eine «massive Armada» an. Ziel der Machtdemonstration sei, Teheran zu Verhandlungen über ein atomwaffenfreies Abkommen zu bewegen.

Darum gehts Trump droht Iran mit «massiver Armada» im Nahen Osten am 28. Januar

Flugzeugträger Abraham Lincoln führt grösste US-Flotte seit Venezuela-Einsatz an

Janine Enderli Redaktorin News

US-Präsident Donald Trump (79) hat Iran mit einer erneuten militärischen Eskalation gedroht und die Entsendung einer «massiven Armada» in Richtung Naher Osten angekündigt. Angeführt werde der Verband vom Flugzeugträger Abraham Lincoln, erklärte Trump. Es handle sich um eine grössere Flotte als jene, die zuvor nach Venezuela entsandt worden sei, um die US-Ziele zu erreichen.

Die Flotte sei «bereit, willens und fähig», ihre Mission notfalls «mit Geschwindigkeit und Gewalt» auszuführen, so der Präsident auf Truth Social. Ziel der Machtdemonstration sei es, Teheran zu Verhandlungen zu bewegen. Trump forderte die iranische Führung erneut auf, «an den Verhandlungstisch zu kommen» und ein Abkommen ohne Atomwaffen abzuschliessen. «Zeit ist ein entscheidender Faktor», erklärte er.

«Der nächste Angriff wird weit schlimmer sein»

Trump erinnerte zugleich an den früheren US-Angriff auf Iran mit dem Namen «Operation Midnight Hammer», bei dem es zu massiven Zerstörungen gekommen sei. Iran habe damals die Chance auf ein Abkommen nicht genutzt. «Der nächste Angriff wird weit schlimmer sein», warnte der Präsident und fügte hinzu: «Macht keinen Fehler ein zweites Mal.»