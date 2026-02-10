Lufthansa-Piloten streiken am Donnerstag

Die Pilotengewerkschaft hat wegen des andauernden Streits um Betriebsrenten dazu aufgerufen. Es wird mit Flugausfällen zu rechnen sein.

Janine Enderli Redaktorin News

Lufthansa-Passagiere brauchen am Donnerstag Geduld: Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat im andauernden Streit um Betriebsrenten zu einem eintägigen Streik aufgerufen. Es dürfte entsprechend mit Ausfällen zu rechnen sein.

Gleichzeitig streiken auch die Flugbegleiter. Es sollen Verhandlungen über Tarifverträge erzwungen werden. Bestreikt sollen sämtliche Flüge aus Deutschland werden.

Swiss nicht betroffen

Die Piloten kämpfen somit für höhere Renten, die Flugbegleiter für höhere Löhne. Das Airline-Management lehnt diese Massnahme offenbar ab, schreibt «Bild».

Die Swiss ist von den Streiks nicht tangiert, wie die Fluggesellschaft auf Anfrage erklärt. «Das Flugprogramm von Swiss ist vom geplanten Streik nicht betroffen», erklärt Meike Fuhlrott, Mediensprecherin der Swiss.