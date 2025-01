176 Menschen wurden aus einem brennenden Flugzeug am Flughafen Gimhae in Südkorea gerettet. Das Feuer brach am Heck einer Air Busan Maschine aus, die nach Hongkong fliegen sollte. Ein Passagier wurde bei der Evakuierung verletzt.

1/4 Das Feuer brach im Heck aus. Foto: AFP

169 Passagiere und 7 Crew-Mitglieder wurden über Notrutschen evakuiert

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Auf einem Flughafen in Südkorea sind einem Medienbericht zufolge 176 Menschen aus einem brennenden Flugzeug gerettet worden. Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, sollte die Maschine der Fluggesellschaft Air Busan vom Gimhae International Airport, dem Flughafen der zweitgrössten Stadt Busan, am Dienstag nach Hongkong fliegen. Gegen 22.30 Uhr (Ortszeit, 14.30 Uhr MEZ) sei aber am Heck der Maschine ein Feuer ausgebrochen.

169 Passagiere und sieben Crew-Mitglieder seien über Notrutschen evakuiert worden, berichtete Yonhap. Ein Mensch sei verletzt worden. Weitere Einzelheiten, auch zur möglichen Ursache des Brands, wurden in dem Bericht nicht genannt. Die Feuerwehr war für eine Bestätigung zunächst nicht zu erreichen.

Ende Dezember war es in Südkorea zum bisher schlimmsten Flugzeugunglück in der Geschichte des ostasiatischen Landes gekommen. Eine aus Thailand kommende Boeing 737-800 der südkoreanischen Billigfluggesellschaft Jeju Air war bei einer Bauchlandung am Flughafen Muan ohne ausgefahrenes Fahrwerk über die Landebahn hinausgeschossen, gegen eine Betonmauer geprallt und in Flammen aufgegangen. 179 der 181 Insassen kamen ums Leben, nur zwei Besatzungsmitglieder überlebten.