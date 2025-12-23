Ein Tag vor Heiligabend musste ein Weihnachtsmarkt im südfranzösischen Mandelieu-la-Napoule evakuiert werden. Der Grund: Eine Bombendrohung. Das Gelände ist geschlossen.

Janine Enderli Redaktorin News

Aufregung in der Nähe von Cannes (F): Der Weihnachtsmarkt der Gemeinde Mandelieu-la-Napoule im Süden Frankreichs musste am Dienstag evakuiert werden, wie das Nachrichtenportal «France 3» berichtet. Grund dafür ist eine Bombendrohung, die die Behörden kurz vor der geplanten Öffnungszeit um 11 Uhr veranlasste, das Gelände abzusperren.

Nach Angaben der städtischen Behörden ging die Warnung von einer Person aus, die rief, dass sich eine Bombe auf dem Marktgelände befindet. Anschliessend flüchtete der Mann. Gegen Mittag konnte die Person aufgefunden und festgenommen werden.

Der Mann habe angegeben, auf dem Gelände einen Sprengsatz platziert zu haben. Die Ermittlungen laufen.