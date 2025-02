1/2 Der deutsche Zoll konnte Anfang Februar einen Mega-Fund verbuchen. Foto: Deutscher Zoll

In einem Kleintransporter fanden Zollbeamte des Hauptzollamts Singen (D) Anfang Februar bei einer Kontrolle nahe Blumberg Wimperntusche, Lippenstifte, Make-up, Rasierklingen und weitere Drogerieartikel, ergänzt durch einige Flaschen Alkohol. Der Gesamtwert der Lieferung wird auf rund 23'000 Euro (fast 22'000 Franken) geschätzt.

Der rumänische Fahrer (28) des Transporters behauptete zunächst, nicht zu wissen, was sich in den fünf Umzugskartons auf der Ladefläche befinde. Später gab er an, die Waren in der Schweiz geschenkt bekommen zu haben. «Zollpapiere konnte er nicht vorlegen», schreibt der deutsche Zoll in einer Medienmitteilung.

Die Einfuhrabgaben in Höhe von rund 5.400 Euro konnte der Fahrer nicht begleichen, weshalb die Waren zur Sicherung der Abgaben einbehalten wurden. Es besteht zudem der Verdacht, dass es sich bei den Waren um Hehlerware handeln könnte, weshalb Kontakt mit den Schweizer Behörden aufgenommen wurde. Ebenfalls Anfang Februar waren von Kontrolleinheiten des benachbarten Hauptzollamts Ulm Luxusartikel im Wert von 7200 Euro im Kleintransporter eines rumänischen Staatsangehörigen entdeckt worden.