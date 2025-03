Vertreter der Putin-Partei Geeintes Russland nahmen den Weltfrauentag zum Anlass, um Müttern von in der Ukraine getöteten Soldaten Fleischwölfe zu schenken. Die Aktion löst Kritik aus, die Politiker verteidigen sich.

1/6 Die Mutter eines in der Ukraine getöteten russischen Soldaten erhielt Blumen und einen Fleischwolf von den Politikern. Foto: Pressedienst «Einiges Russland»

Auf einen Blick Russische Partei schenkt Müttern gefallener Soldaten Fleischwölfe zum Frauentag

Geschenke Teil der Kampagne «Blumen für die Mutter der Helden»

Geschenk wird im Netz kritisiert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Marian Nadler Redaktor News

In der Stadt Poljarnyje Sori in der russischen Region Murmansk haben Mitglieder der regierenden Partei Geeintes Russland den Internationalen Frauentag begangen, indem sie den Müttern von im Krieg gegen die Ukraine getöteten Soldaten ein ungewöhnliches Geschenk machten. Neben Blumen wurden den Frauen auch Fleischwölfe überreicht. Der russischen Armee wird immer wieder vorgeworfen, Soldaten im Rahmen einer Fleischwolf-Taktik sinnlos in den Tod zu schicken.

Einem Post des örtlichen Parteizweigs in den sozialen Medien zufolge waren die Geschenke Teil einer Kampagne namens «Blumen für die Mutter der Helden». Überreicht wurden die Geschenke von Anna Machunowa, der Sekretärin des örtlichen Parteizweigs, und dem Bürgermeister der Stadt, Maksim Tschengajew.

Geste falsch dargestellt?

In den Kommentaren wurde schnell Kritik laut, was die Partei dazu veranlasste, die Kommentarfunktion für den Beitrag zu deaktivieren, bemerkte die Aktivistin Violetta Grudina auf Telegram. Kurz darauf veröffentlichte der Murmansker Regionalverband von Geeintes Russland ein Video, in dem sich eine der Mütter bei der Partei für den Fleischwolf bedankte und sagte, sie «bräuchte tatsächlich einen».

Tschengajew sagte laut dem unabhängigen russischsprachigen Medium «Meduza», dass die Aktion verschiedene Haushaltsgeräte umfasste. «Der Fleischwolf gehörte nicht zum Standardset, aber die Frau hatte ihn sich gewünscht.» Den Wunsch habe man nicht ablehnen können. Die Partei behauptete, die Geste werde falsch dargestellt und forderte die Öffentlichkeit auf, «unmenschliche und provokative Interpretationen nicht zu unterstützen.»