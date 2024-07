Mädchen (12) in Australien vermisst Polizei geht von tödlichem Krokodil-Angriff aus

Ein Mädchen wurde in Australien vermutlich von einem Krokodil getötet. Einsatzkräfte suchen fieberhaft nach dem Kind, das zuletzt in einem Wasserlauf geschwommen war. In der Region leben gefährliche Salzwasserkrokodile.