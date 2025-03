Weil auf die USA kaum mehr Verlass mehr ist, bietet die Atommacht Frankreich Europa einen nuklearen Schutzschild an. Genügt das, um Putin zu bremsen? Experten ordnen die Kraft Frankreichs sowie die Notwendigkeit einer atomaren Aufrüstung in Europa ein.

Atommacht Frankreich: In den 1970er-Jahren testete Paris Atombomben auf dem Mururoa-Atoll. Foto: Keystone

Guido Felder Ausland-Redaktor

Die USA kappen die Militärhilfe für die Ukraine. Europa bringt sich in Stellung. Die EU hat am Donnerstag darüber diskutiert, für die Unterstützung der Ukraine und die eigene Verteidigung gegen 800 Milliarden Euro zu investieren.

Auch die Atombombe wird zum Thema. Der französische Präsident Emmanuel Macron (47) bietet verbündeten Ländern in Europa an, sie unter den Schutz seiner Atomwaffen zu stellen. Und in Deutschland gibt es eine mediale Diskussion darüber, eine eigene Bombe herzustellen. Die bange Frage lautet: Droht nun gar ein Atomkrieg?