Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson (52), hat am Mittwoch Transgender-Frauen die Benutzung von Damentoiletten im Kapitol und in den Bürogebäuden des Repräsentantenhauses untersagt. Dies gelte auch für Umkleideräume, so Johnson.

Konkret sagte der Top-Republikaner laut «ABC News»: «Alle nur für ein Geschlecht bestimmten Einrichtungen im Kapitol und in den Bürogebäuden des Repräsentantenhauses – wie etwa Toiletten und Umkleideräume – sind für Personen dieses biologischen Geschlechts reserviert.» Er fuhr fort: «Es ist wichtig zu beachten, dass jedes Abgeordnetenbüro über eine eigene private Toilette verfügt und im gesamten Kapitol Unisex-Toiletten zur Verfügung stehen.»

Zoff um Transgender-Rechte

Zuvor hatte Nancy Mace (46), eine republikanische Abgeordnete aus dem Bundesstaat South Carolina, einen Gesetzesentwurf eingebracht, der Transgender-Frauen die Nutzung der Damentoiletten im US-Kapitol verbieten soll. Mace hatte zugegeben, dass dies «absolut» eine Reaktion auf den Einzug der gewählten Abgeordneten Sarah McBride (34), einer Transgender-Frau, in den Kongress sei. «Ich werde es nicht dulden, dass sich ein Mann, also jemand mit einem Penis, in der Damenumkleide aufhält», sagte sie.

Noch ist unklar, wie Mike Johnson sein Machtwort durchsetzen will. Gemäss der Geschäftsordnung des Repräsentantenhauses hat der Sprecher die «allgemeine Kontrolle» über die Einrichtungen. Sarah McBride wird das erste offen transsexuelle Mitglied des Kongresses sein. Sie antwortete Mace in einem Beitrag auf X und schrieb: «Dies ist ein offensichtlicher Versuch rechtsextremer Extremisten, von der Tatsache abzulenken, dass sie keine wirklichen Lösungen für die Probleme der Amerikaner haben.»