DE
FR
Abonnieren

Lettland
Spionage für Russland: Verdächtiger in Lettland festgenommen

Die Sicherheitsbehörden in Lettland haben einen Staatsbürger des baltischen EU- und Nato-Landes wegen des Verdachts der Spionage für Russland festgenommen.
Publiziert: vor 46 Minuten
|
Aktualisiert: vor 40 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
ARCHIV - Ein Grenzpfeiler mit der Aufschrift «Republik Lettland» steht beim Besuch des lettischen Staatspräsidenten Rinkevics an der lettischen Grenze zu Russland. Foto: Alexander Welscher/dpa
Foto: Alexander Welscher
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Gegen die Person werde wegen der Sammlung von Informationen über den lettischen Verteidigungssektor für den russischen Militärgeheimdienst GRU ermittelt, teilte die Sicherheitspolizei in Riga mit. Darunter seien etwa Angaben zur privaten Luftfahrtinfrastruktur und der Präsenz von Nato-Truppen in Lettland gewesen. Nähere Angaben zum Geschlecht oder zur Identität der Person, die sich derzeit in Untersuchungshaft befinde, machten die Behörden nicht. Die Ermittlungen dauerten an.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen