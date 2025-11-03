ARCHIV - Ein Grenzpfeiler mit der Aufschrift «Republik Lettland» steht beim Besuch des lettischen Staatspräsidenten Rinkevics an der lettischen Grenze zu Russland. Foto: Alexander Welscher/dpa
Gegen die Person werde wegen der Sammlung von Informationen über den lettischen Verteidigungssektor für den russischen Militärgeheimdienst GRU ermittelt, teilte die Sicherheitspolizei in Riga mit. Darunter seien etwa Angaben zur privaten Luftfahrtinfrastruktur und der Präsenz von Nato-Truppen in Lettland gewesen. Nähere Angaben zum Geschlecht oder zur Identität der Person, die sich derzeit in Untersuchungshaft befinde, machten die Behörden nicht. Die Ermittlungen dauerten an.