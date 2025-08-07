DE
FR
Abonnieren

Leservideo zeigt
Hupkonzert wegen Mega-Stau

Am Donnerstagabend hat sich an der serbisch-kroatischen Grenze ein grosser Stau gebildet. Ein Leserreporter ist mittendrin.
Publiziert: 20:42 Uhr
|
Aktualisiert: 20:50 Uhr
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?