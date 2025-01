1/4 Die beiden Skifahrer (rote Pfeile) brachten sich rechtzeitig vor der Lawine in Sicherheit, die sie selbst ausgelöst hatten. Foto: Seilbahnen Sulden

Auf einen Blick Zwei Skifahrer lösen absichtlich Lawine in Südtirol aus

Videoaufnahmen zeigen, wie die beiden vor der ausgelösten Lawine fliehen

In Italien wird derzeit nach zwei Skifahrern gefahndet, die mutmasslich absichtlich eine Lawine im Skigebiet Sulden in Südtirol ausgelöst haben, berichtet der TV-Sender Rai. Die beiden Wintersportler, die sich vor dem herabstürzenden Schnee in Sicherheit bringen konnten, ignorierten die Warnungen vor Lawinengefahr und fuhren abseits der offiziellen Pisten. Videoaufnahmen zeigen, wie sie neben einem Lift in den Hang einfahren und die Lawine auslösen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, die Suche nach den Verantwortlichen läuft auf Hochtouren. Erich Pfeifer, der Chef der Seilbahnen in Sulden, äusserte gegenüber Rai seine Empörung: «Das sind Profis, die den gewissen Kick suchen.» Er ist überzeugt, dass die beiden Skifahrer bewusst das Risiko eingingen, andere zu gefährden.

«Schwere strafrechtliche Konsequenzen»

Die Videoaufnahmen zeigen, wie die beiden Freerider den Steilhang hinunterfahren und die Lawine auslösen. Pfeifer beschreibt die Szene: «Auf dem Video sieht man, wie die zwei Freerider auf der Flucht vor der Lawine praktisch senkrecht davonbrausen.» Solch eine Fahrweise sei nicht jedem möglich, so der Liftbetreiber weiter.

Nun wurde die Justiz eingeschaltet, die beiden Männer müssen mit «schweren strafrechtlichen Konsequenzen» rechnen, da sie laut Pfeifer «bewusst quer in den Hang eingefahren sind, um absichtlich die Lawine auszulösen». Die Suche nach den Skifahrern wird fortgesetzt, um sie zur Rechenschaft zu ziehen.