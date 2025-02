1/7 Alice Weidel ist die Kanzlerkandidatin der AfD. Foto: imago/HMB-Media

Auf einen Blick Alice Weidel: Kanzlerkandidatin polarisiert mit radikalen Parolen

Mit Kalkül setzt sich Weidel für ihre Machtposition ein

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.

Sandra Marschner Praktikantin News-Desk

Polarisierend steht Alice Weidel (46) an der Spitze der AfD. Seit 17 Jahren lebt sie in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft, hat mit ihrer Schweizer Partnerin zwei Kinder. Doch die Partei, für die Weidel als Kanzlerkandidatin antritt, hetzt immer wieder gegen Homosexualität und ist berüchtigt für ihre rassistischen Aussagen.

Die promovierte Ökonomin aus Gütersloh arbeitete nach ihrem Studium in verschiedenen Finanzunternehmen und später selbständig als Unternehmensberaterin. 2013 trat sie der AfD bei, 2015 wurde sie in den Bundesvorstand gewählt. 2017 gelangte sie schliesslich in den Bundestag.

Laut, radikal und doch mit Kalkül

In einer Bundestagsrede äusserte Weidel 2018 deutlich rassistische Worte: «Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern.» Diese Aussage sorgte bei AfD-Unterstützern für Jubel. Laut und radikal vereint Weidel die Partei um sich herum.

Innerhalb ihrer Partei zeigt Alice Weidel viel Flexibilität. Sie nutzt die Gunst der Stunde und passt sich der Mehrheit an, um ihre eigene Machtposition abzusichern. Vor acht Jahren wollte sie noch den Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke aus der AfD ausschliessen. Als sich jedoch die Brüchigkeit des moderaten Parteiflügels zeigte, arrangierte Weidel sich mit der rechtsextremen Position Höckes und ging mit ihm ein Bündnis ein. Auch ihr persönlicher Lebensstil, der im Widerspruch zu den Parteiidealen zu stehen scheint, kann mit Kalkül verbunden werden. Eine Partei, die eine lesbische Chefin gewählt hat, könne nicht verfassungswidrig rechtsradikal sein, so scheint das vermittelte Image.

Realitäten werden verkehrt, Probleme verschoben

Auf einem Parteitag im Januar 2025 im sächsischen Riesa polterte Weidel gegen Windräder, die EU, Gender Studies und Migranten. Am Ende ihrer Rede erklangen Jubelrufe. «Alice für Deutschland» tönt es – in klanglicher Ähnlichkeit zu der ihn Deutschland verbotenen NS-Parole «Alles für Deutschland». Höcke wurde bereits wegen dieses Ausrufs verurteilt.

Unterstützung kam im Wahlkampf von aussergewöhnlicher Seite. Elon Musk machte auf X Werbung für die AfD. Bei einem Gespräch im Januar zwischen Weidel und Musk bezeichnete die AfD-Chefin Hitler als links und nicht rechts. Auch den Antisemitismus erklärte Weidel in einem RTL-Interview zu einer linken Einstellung. Die AfD-Kanzlerkandidatin verdreht damit Realitäten und schiebt Probleme und Vorwürfe, mit denen ihre Partei konfrontiert wird, auf die andere Seite des politischen Spektrums.

Als langfristiges Ziel setzt Weidel die Regierungsbeteiligung der AfD im Jahr 2029. Dann finden neben der nächsten Bundestagswahl auch Landtagswahlen im Osten Deutschlands statt. Ihre Prognose: Bis dahin werde die Brandmauer gegen die AfD brechen.