Mindestens 140 Tote in Gaza innerhalb 24 Stunden

Durch israelische Schüsse und Angriffe sind in den letzten 24 Stunden in ganz Gaza mindestens 140 Menschen getötet worden, wie die Nachrichtenagentur Reuters in Bezug auf lokale Gesundheitsbehörden mitteilten. Einige Palästinenser im Gazastreifen sagten, ihr Schicksal würde in Vergessenheit geraten, da sich die Aufmerksamkeit nun auf den Luftkrieg zwischen Israel und dem Iran verlagert habe.

Mindestens 40 der am vergangenen Tag Getöteten starben am Mittwoch durch israelische Schüsse und Luftangriffe, so das Gesundheitsministerium von Gaza. Zu den Todesopfern gehört auch die jüngste von fast täglich stattfindenden Tötungen palästinensischer Hilfssuchender in den letzten drei Wochen.