Russische Drohne nähert sich französischem Flugzeugträger

Wie der schwedische Fernsehsender SVT berichtet, hat sich eine russische Drohne dem französischen Flugzeugträger «Charles de Gaulle» genähert, der sich derzeit in Schweden befindet. Die schwedische Armee leitete Gegenmassnahmen ein.

Schwedische Streitkräfte leiteten Störangriff gegen russische Drohne ein

Der französische Flugzeugträger Charles de Gaulle der französische Marine liegt derzeit im Hafen von Malmö, Schweden, wo er unter anderem für eine strategische Übung vor Anker liegt.

Jetzt ereignete sich jedoch ein Schreckmoment: Laut Informationen des schwedischen Senders SVT startete eine Drohne von einem nahegelegenen russischen Schiff und näherte sich dem Flugzeugträger.

Stürzte Drohne ins Meer?

Die Drohne wurde von den schwedischen Streitkräften entdeckt, die daraufhin einen Störangriff gegen sie einleiteten. Anschliessend verschwand die Drohne vom Ort des Geschehens. Es ist noch unklar, ob sie zum russischen Schiff zurückkehrte oder ins Meer stürzte.

Die Charles de Gaulle ist der grösste nicht-amerikanische atomgetriebene Flugzeugträger der Welt mit einer Gesamtlänge von gut 260 Metern. Das Schiff befördert normalerweise einige tausend Seeleute und Militärangehörige sowie rund 30 Kampfflugzeuge.