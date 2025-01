Trump führte «hitziges» Telefonat mit Dänemarks Ministerpräsidentin

1/5 Die Grönland-Ambitionen von US-Präsident Trump sorgen für Spannungen mit Dänemark (Im Bild: die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen). Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Trump will Grönland kaufen, Dänemark lehnt kategorisch ab

Hitziges Telefongespräch zwischen Trump und dänischer Ministerpräsidentin Frederiksen

45-minütiges Telefonat führte zu Befürchtungen über ernsthafte Absichten Trumps

Cédric Hengy Redaktor News

US-Präsident Trump (78) zeigt sich weiter entschlossen in seinem Bestreben, Grönland zu erwerben. Laut einem Bericht der «Financial Times» führte er vor wenigen Tagen ein «hitziges» Telefongespräch mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen (47).

Trump sieht in Grönland eine Möglichkeit, die Präsenz und nationale Sicherheit der USA in der Arktis zu stärken. Er schloss jüngst sogar den Einsatz militärischer Mittel nicht aus, um die Insel zu erlangen. Das dänische Königreich, zu dem Grönland gehört, lehnt einen Verkauf jedoch kategorisch ab.

Am Mittwoch vor einer Woche unterhielt sich Trump diesbezüglich in einem rund 45-minütigen Telefongespräch mit der dänischen Ministerpräsidentin. Das Weisse Haus hat das Telefonat nicht kommentiert, aber Frederiksen sagte daraufhin, sie habe betont, dass die riesige arktische Insel – ein autonomer Teil des Königreichs Dänemark – nicht zum Verkauf stehe.

«Es war eine kalte Dusche»

Die «Financial Times» zitiert in ihrem Bericht mehrere amtierende und ehemalige europäische Beamte, die über den Ablauf des Telefonats informiert worden seien. Ihr Fazit zum Gespräch: «Es war entsetzlich. Es war eine kalte Dusche». Vorher sei es schwer gewesen, Trumps Grönland-Ambitionen ernst zu nehmen. «Aber ich denke, es ist ernst und möglicherweise sehr gefährlich», so einer der Beamten. Trumps Team betont derweil, dem Präsidenten sei es in dieser Sache «zu 100 Prozent ernst».

Hatte man in Kopenhagen anfangs noch gehofft, Trumps Äusserungen, er wolle aus Gründen der «nationalen Sicherheit» die Kontrolle über Grönland erlangen, seien ein Verhandlungstrick, um mehr Einfluss auf das Nato-Gebiet zu gewinnen, so scheint das Telefonat mit Frederiksen diese Hoffnungen nun zunichtegemacht zu haben.

«Die Dänen sind jetzt im Krisenmodus»

Die Absicht Trumps sei während des Gesprächs sehr klar gewesen. «Die Dänen sind jetzt im Krisenmodus», lautet das Fazit von einem der Beamten. «Die Dänen sind deswegen völlig ausgeflippt.»

Ein ehemaliger dänischer Beamter fügte hinzu: «Es war ein sehr hartes Gespräch. Er drohte Dänemark mit konkreten Massnahmen wie gezielten Zöllen.»

Das Büro der dänischen Ministerpräsidentin teilte lediglich mit, dass man «die Interpretation des Gesprächs durch anonyme Quellen nicht anerkenne».